10 Minuman Ini Ampuh Meningkatkan Metabolisme dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI metabolisme yang baik bisa memberi Anda beberapa keuntungan.

Salah satunya, membantu menurunkan berat badan dengan cepat.

Ada beberapa minuman yang bisa membantu meningkatkan metabolisme dengan cepat.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Intervalweightloss.com.

1. Teh Hitam

Jika Anda penggemar teh hijau, Anda juga akan menyukai teh hitam.

Minuman ini mengandung polifenol penambah metabolisme yang membantu memecah lemak dan meningkatkan pembakaran kalori.

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Bagaimana cara kerjanya? Menurut sebuah penelitian, ini membantu penurunan berat badan dengan mengubah bakteri usus dan meningkatkan aktivitas protein spesifik di hati (disebut AMPK).

2. Teh Hijau

Dikemas dengan katekin seperti epigallocationchin gallate (EGCG), ini bisa meningkatkan pembakaran kalori selama dan setelah latihan Anda.