10 Orang Tersambar Petir di Pantai Selatan Lumajang, 1 di Antaranya Tewas

jpnn.com - LUMAJANG - Sebanyak 10 orang tersambar petir saat menikmati liburan di Pantai Watu Pecak dan Pantai Bambang yang merupakan objek wisata pantai selatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari 10 orang itu, satu di antaranya dilaporkan tewas.

"Berdasarkan informasi yang kami terima dari Polsek Pasirian, dua orang tersambar petir di objek wisata Pantai Watu Pecak dan delapan orang tersambar petir di Pantai Bambang. Kedua objek wisata itu berada di Kecamatan Pasirian," kata Kasubsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Multimedia (PIDM) Sihumas Polres Lumajang Ipda Suprapto di Lumajang, Minggu (29/3).

Hujan deras disertai petir terjadi di Kecamatan Pasirian sejak Sabtu (28/3) sore dan saat itu banyak wisatawan yang sudah pulang, namun sebagian memilih berteduh dahulu sambil menunggu hujan agak reda.

Baca Juga: Nelayan Sungailiat Meninggal Tersambar Petir Saat Melaut

"Di Pantai Bambang, awal mulanya delapan wisatawan menikmati wisata pantai, kemudian mereka berteduh di pondok terpal yang dibuat sendiri saat hujan deras disertai petir di kawasan wisata tersebut," tuturnya.

Tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba petir menyambar tenda mereka. Para korban mengalami luka dan beberapa tidak sadarkan diri. Petugas keamanan dan panitia langsung membawa ke Puskesmas Pasirian dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasirian.

"Dari delapan korban, 1 orang di antaranya meninggal dunia, satu orang masih koma dirujuk ke RSUD Pasirian dan 6 orang lainnya mengalami luka ringan yang menjalani perawatan di Puskesmas Pasirian," katanya.

Korban yang meninggal dunia tersambar petir, yakni Alvin (23) warga Desa Candipuro. Jenazahnya berada di RSUD Pasirian. Adapun korban yang belum sadar, yakni Radit yang juga warga Desa Candipuro, dirujuk ke RSUD Pasirian.

Enam korban yang mengalami luka ringan, yakni Riyanto (25), Tomi (22), dan Dadang (25), ketiganya warga Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, kemudian Junaidi (22) dan Sutikno (23), keduanya warga Desa Sumberejo-Kecamatan Candipuro, dan Fagis Gama (24) warga Desa/Kecamatan Candipuro.