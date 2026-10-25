10 Organisasi Masyarakat Wolo Dukung Keberlanjutan Investasi Nikel PT CNI

jpnn.com - Sepuluh organisasi masyarakat lokal dan adat di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mendukung keberlanjutan investasi nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).

Mereka berharap investasi perusahaan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pengembangan UMKM.

Ketua Forum Masyarakat Ulu Wolo-Lalonggopi (Formula) Kasnuddin Arif mengatakan keberadaan industri nikel memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi warga di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Menurut dia, keputusan pemerintah terkait keberlanjutan investasi perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada perusahaan dan mitra usahanya.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat,” kata Kasnuddin dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Minggu (25/10).

Sepuluh organisasi yang terlibat dalam konsolidasi tersebut terdiri atas MATA Wolo, FORMAPI, PERKASA, FORMABES, FORMULA, Tamalaki Sangia Mekongga, Tamalaki Bunduwula Tebawo, Tamalaki Kinea Mekongga, Tamalaki Sangia Nilulo, dan Tamalaki Polapi Wonua Mekongga.

Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog yang melibatkan perusahaan, masyarakat, dan pihak terkait untuk membahas persoalan investasi secara proporsional.

Kasnuddin menilai aspirasi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan aktivitas industri perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.