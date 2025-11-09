10 Pahlawan Nasional Diumumkan Prabowo Besok, Termasuk Soeharto

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sepuluh nama pahlawan nasional, Senin (10/11). Salah satu dari sepuluh pahlawan nasional itu ialah Presiden Kedua RI Soeharto.

"Kurang lebih 10 nama. Ya masuk, masuk (nama Soeharto)," kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/10) malam.

Dia memastikan bahwa penetapan nama-nama tersebut telah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu.

Prasetyo menambahkan bahwa dalam finalisasi tersebut, Prabowo turut mendapatkan masukan dari pimpinan DPR dan MPR. Menurut dia, Presiden Prabowo meminta pandangan dari berbagai tokoh sebelum mengambil keputusan terkait penetapan gelar tersebut.

"Tadi juga Bapak Presiden mendapatkan masukan dari ketua MPR, kemudian juga dari wakil ketua DPR, karena memang cara bekerja beliau, beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan," papar Prasetyo.

Dia menambahkan penetapan nama-nama pahlawan nasional tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara.

"Sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu, kan, bagian dari bagaimana menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Presiden Kedua RI H.M. Soeharto, Presiden Keempat RI H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga tokoh buruh Marsinah layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.