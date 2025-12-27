10 Pasangan Artis Resmi Bercerai Tahun Ini, Nomor 4 Paling Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Sepanjang 2025, menjadi periode yang cukup menghebohkan bagi dunia hiburan Tanah Air.

Deretan kabar perceraian artis silih berganti menghiasi pemberitaan, mulai dari pasangan muda hingga rumah tangga yang selama ini dikenal harmonis di mata publik.

Sepanjang tahun ini, Pengadilan Agama mencatat sejumlah nama besar yang resmi mengakhiri pernikahan mereka.

Siapa saja mereka? Simak rangkumannya berikut:

1. Sherina Munaf & Baskara Mahendra

Perceraian keduanya dikabulkan secara verstek oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 13 Februari 2025 setelah gugatan diajukan Sherina.

2. Asri Welas & Galiech Ridha Rahardja

Pasangan ini resmi bercerai pada 23 Januari 2025 setelah 17 tahun menikah.

3. Arya Saloka & Putri Anne

Pasangan ini resmi bercerai pada 28 Mei 2025 melalui putusan e-Court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

4. Baim Wong & Paula Verhoeven

Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Baim terhadap Paula pada 16 April 2025. Perceraian pasangan ini diwarnai dengan beragam konflik. Mulai urusan dapur hingga anak.