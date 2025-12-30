10 Pemain Persita Memukul Arema FC, Persebaya Melorot
Selasa, 30 Desember 2025 – 17:50 WIB
jpnn.com - KABUPATEN MALANG – Arema FC bernasib malang pada laga tunda pekan ke-8 Super League.
Menjamu Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/12) sore WIB, Arema FC kalah 0-1.
Laga penutup pekan tunda Week 8 itu berlangsung sengit.
Kedua tim sama-sama agresif. Namun, dua penjaga gawang juga tampil on fire.
Persita Tangerang harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Andrean Rindorindo menerima kartu kuning kedua di menit ke-69.
Arema FC yang unggul jumlah pemain menyerang total, sedangkan Persita tampak sengaja menunggu blunder permainan tuan rumah.
Persita menang dari Arema FC. Cek klasemen Super League setelah 18 tim menyelesaikan 15 pertandingan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Ole Romeny Ceritakan Momen Cedera Parah Seusai Ditekel Paulinho
- Live Streaming Arema FC Vs Persita Tangerang, Penutup...
- Informasi dari Ricky soal Persija Jakarta
- Bukan Saatnya Euforia! Pesan Tegas Bojan Hodak Menjelang Duel Panas Persib Bandung
- Pengakuan Munster Setelah Bhayangkara FC Dihantam Persija, Terlalu Tinggi
- Arema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti Penasaran