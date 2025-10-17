10 Pembalap Terbaik Practice MotoGP Australia, Ada Rekor
jpnn.com - PHILLIP ISLAND - Marco Bezzecchi memecahkan rekor lap di Sirkuit Phillip Island untuk memimpin sesi Practice MotoGP Australia 2025, Jumat (17/10) siang WIB.
Bezzecchi yang bakal mendapat penalti lap panjang dua kali pada race itu, mengukir catatan waktu satu menit 26,492 detik. Rekor sebelumnya dipegang Jorge Martin, yakni satu menit 27,246 detik yang diukir pada 2023.
"Raul Fernandez melengkapi posisi satu-dua Aprilia," kupasan awak Crash.
Di posisi ketiga Fabio Di Giannantonio. Hanya sepuluh pembalap terbaik pada practice yang berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama atau Q2.
Pembalap di luar Top 10 pada practice harus mengikuti kualifikasi 1 (Q1). Dua terbaik pada Q1 berhak naik ke Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start ke-12 pada sprint dan race/grand prix. (adk/jpnn)
Hasil Practice MotoGP Australia 2025
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'26.492s 28/28 348k
2. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.291s 28/28 347k
3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.420s 19/23 346k
4. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.434s 21/26 342k
5. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.453s 26/27 342k
6. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.514s 18/23 346k
7. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.559s 24/24 351k
8. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.562s 22/23 352k
9. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.640s 20/21 345k
10. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.653s 19/24 353k
11. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.658s 24/24 341k
12. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.777s 27/27 350k
13. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.817s 24/24 350k
14. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.827s 26/26 347k
15. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.884s 25/25 347k
16. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.204s 27/27 348k
17. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +1.414s 24/25 346k
18. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.428s 27/28 345k
19. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +1.486s 26/27 350k
20. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.623s 22/22 351k
21. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP25) +2.548s 16/18 341k
22. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V) +2.620s 23/24 338k
MotoGP Australia 2025
Jumat (17/10)
06.45-07.30 WIB: Free Practice 1 (Jack Miller)
11.00-12.00 WIB: Practice (Marco Bezzecchi)
Sabtu (18/10)
06.10-06.40 WIB: Free Practice 2
06.50-07.05 WIB: Qualifying 1
07.15-07.30 WIB: Qualifying 2
11.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (19/10)
05.40-05.50 WIB: Warm Up
10.00 WIB: Grand Prix 27 Laps
Pembalap di luar Top 10 pada Practice MotoGP Australia 2025 harus mengikuti kualifikasi 1.
