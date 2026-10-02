menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » 10 Pembalap Terbaik Practice MotoGP Jepang 2026, Rekor Pecah

10 Pembalap Terbaik Practice MotoGP Jepang 2026, Rekor Pecah

10 Pembalap Terbaik Practice MotoGP Jepang 2026, Rekor Pecah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alex Marquez bersama fan di Jepang. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - TOCHIGI - Pembalap Gresini Ducati Alex Marquez tampil paling gila saat Practice MotoGP Jepang di Motegi, Jumat (2/10) sore WIB.

Adik Marc Marquez itu menorehkan waktu terbaik satu menit 42,811 detik.

Catatan waktu itu mematahkan rekor lap sebelumnya atas nama Francesco Bagnaia; satu menit 42,911 detik yang tercipta pada 2024.

Baca Juga:

Alex memimpin Top 10 practice. Di bawah Alex ada Pedro Acosta, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Jorge Martin, Diogo Moreira, dan Johann Zarco.

Sepuluh pembalap tersebut berhak langsung ke kualifikasi utama (Q2), sedangkan di luar Top 10 harus mengikuti Q1.

Dua terbaik di Q1 berhak mengikuti Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 saat sprint dan race. (crash/jpnn) 

Baca Juga:

Hasil Practice MotoGP Jepang 2026
1. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'42.811s
2. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.076s
3. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.100s
4. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.218s
5. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.349s
6. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.386s
7. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.419s
8. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.464s
9. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.495s
10. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.574s

11. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.578s
12. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.618s
13. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.674s
14. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.716s
15. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.768s
16. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.775s
17. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.877s
18. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.917s
19. Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.085s
20. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.493s
21. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.600s
22. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +-42.811s
data: crash

MotoGP Jepang 2026
Jumat (2/10)
Free Practice 1: Marc Marquez
Practice: Alex Marquez
Sabtu (3/10)
08.10-08.40 WIB: Free Practice 2
08.50-09.05 WIB: Qualifying 1
09.15-09.30 WIB: Qualifying 2
13.00 WIB: Sprint 12 Laps
Minggu (4/10)
07.40-07.50 WIB: Warm Up
12.00 WIB: Grand Prix/Race 24 Laps

Sepuluh pembalap tersebut berhak langsung ke kualifikasi utama MotoGP Jepang 2026.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI