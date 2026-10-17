10 Pengobatan Alami untuk Asam Lambung yang Menyakitkan

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Pernahkah Anda merasa perut Anda seperti terbakar? Jika ya, itu adalah situasi yang paling tidak nyaman dan menyakitkan, dan terkadang Anda membutuhkan solusi cepat untuk keluar dari situasi tersebut.

Namun pertama-tama, pahami mengapa hal itu terjadi sebelum mencari solusinya.

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Produksi asam lambung berlebih menyebabkan perut Anda menjadi asam, yang selanjutnya bisa menyebabkan sensasi terbakar di dada atau perut Anda.

Jadi cobalah pengobatan rumahan untuk asam lambung ini untuk meredakan sensasi terbakar.

Rasa terbakar di perut adalah penyakit pencernaan yang sangat umum yang juga dikenal sebagai dispepsia, dan bisa dengan mudah diobati dengan mencoba beberapa pengobatan rumahan yang telah teruji.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Makan pisang

Pisang merupakan salah satu pengobatan alami yang kaya akan antasida yang bisa melawan sensasi terbakar di perut Anda.