10 Pengobatan Alami untuk Atasi Bau Mulut dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI bau mulut yang tidak sedap bisa membuat Anda merasa tidak percaya diri.
Tidak mengherankan bahwa 90 persen bau mulut berasal dari mulut.
Bakteri selalu ada di mulut dan saat Anda makan, sisa-sisa makanan tertinggal di sela-sela gigi kamu.
Di sinilah bakteri bekerja, tumbuh pada makanan ini. Hasilnya adalah senyawa sulfur yang berbau busuk.
Beberapa makanan, seperti bawang merah dan bawang putih, menyebabkan bau mulut saat dicerna.
Senyawa sulfur masuk ke aliran darah Anda dan saat darah bersirkulasi ke paru-paru, hal itu memengaruhi napas kamu.
Tidak sulit untuk mengatasi bau mulut sendiri dan banyak pengobatan rumahan yang bisa membantu kamu.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Cherryhillsedationdentist.com.
Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi bau mulut dengan mudah dan salah satunya adalah dengan mengunyah cengkeh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 7 Manfaat Daun Sirih, Wanita Pasti Suka
- Berkonsep Kedai, Jus Antara Dorong Tren Gaya Hidup Sehat
- Jaga Kesehatan Paru-paru dengan Mengonsumsi 3 Pengobatan Alami Ini
- Redakan Sakit Perut dengan Mengonsumsi 7 Pengobatan Alami Ini
- 5 Pengobatan Alami yang Ampuh Atasi Malaria
- Tubuh Gatal Akibat Gigitan Nyamuk, Redakan dengan Menggunakan 5 Pengobatan Alami Ini