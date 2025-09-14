menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 10 Pengobatan Alami untuk Atasi Bau Mulut dengan Cepat

10 Pengobatan Alami untuk Atasi Bau Mulut dengan Cepat

10 Pengobatan Alami untuk Atasi Bau Mulut dengan Cepat
Ilustrasi bau mulut. Foto: Istock

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI bau mulut yang tidak sedap bisa membuat Anda merasa tidak percaya diri.

Tidak mengherankan bahwa 90 persen bau mulut berasal dari mulut.

Bakteri selalu ada di mulut dan saat Anda makan, sisa-sisa makanan tertinggal di sela-sela gigi kamu.

Baca Juga:

Di sinilah bakteri bekerja, tumbuh pada makanan ini. Hasilnya adalah senyawa sulfur yang berbau busuk.

Beberapa makanan, seperti bawang merah dan bawang putih, menyebabkan bau mulut saat dicerna.

Senyawa sulfur masuk ke aliran darah Anda dan saat darah bersirkulasi ke paru-paru, hal itu memengaruhi napas kamu.

Baca Juga:

Tidak sulit untuk mengatasi bau mulut sendiri dan banyak pengobatan rumahan yang bisa membantu kamu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Cherryhillsedationdentist.com.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi bau mulut dengan mudah dan salah satunya adalah dengan mengunyah cengkeh.

