10 Pohon Mahoni Ditanam di Jalan Riau Bandung, Butuh Waktu Lama untuk Kembali Rindang

jpnn.com - Sebanyak 10 pohon mahoni ditanam Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.

Penanaman ini menyusul insiden penebengan pohon secara liar yang dilakukan pihak perusahaan videotron di area lapangan padel SixNine Cafe & Dining.

Belasan pohon ditebang dengan maksud agar tidak menghalangi visibilitas videotron raksasa di kawasan lapangan padel.

Penanaman dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DKPP) Kota Bandung, dengan menanam 10 pohon mahoni berusia sekitar 5 - 6 tahun dengan tinggi rata-rata lebih dari lima meter.

Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota DKPP Kota Bandung, Nana Kurniawan mengatakan, seluruh pohon telah selesai ditanam dan kini memasuki tahap pemeliharaan intensif.

"Alhamdulillah hari ini kami menanam 10 pohon, sudah tertanam dan selesai. Jenisnya pohon mahoni dengan perkiraan usia 5 sampai 6 tahun," ujarnya.

Menurut Nana, sebelum ditanam setiap pohon terlebih dahulu menjalani proses perawatan akar untuk mengantisipasi serangan hama dan jamur. Selain itu, DPKP juga memasang penguat akar agar pohon dapat tumbuh optimal dan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru.

"Kami treatment dulu akarnya untuk mengantisipasi hama dan jamur. Setelah ditanam juga dipasang penguat akar sebagai bagian dari pemeliharaan pascapenanaman," ujarnya.