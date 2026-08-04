10 Produk Terbaik Indonesia Masuk Nominasi di Forum T50 Summit 2026

jpnn.com, JAKARTA - Forum T50 Summit Indonesia 2026, yang diselenggarakan bersama oleh CCM Media Group dan Panitia Penyelenggara T50 Summit of World Construction Machinery Industry (T50 Summit), akan resmi dibuka di Jakarta pada 8 September 2026.

Kegiatan tersebut dibuka sehari sebelum dimulainya Construction Indonesia 2026 dan Mining Indonesia 2026.

Acara ini merupakan penyelenggaraan T50 Summit kedua di Indonesia, setelah T50 Summit Asian Forum sukses digelar di Jakarta pada 2025.

Dengan sejarah kesuksesan selama 15 tahun, T50 Summit pertama kali diselenggarakan di Beijing pada 2011 dan kemudian berlangsung di Shanghai sejak 2016 bertepatan dengan Bauma China, sebuah pameran Mesin Konstruksi, Mesin Bahan Bangunan, Mesin Pertambangan, dan Kendaraan Konstruksi.

Kegiatan ini menjadi salah satu ajang paling berpengaruh bagi industri alat berat konstruksi dan pertambangan di dunia.

Setiap tahunnya, dalam penyelenggaraan T50 Summit, diumumkan berbagai pemeringkatan bergengsi, termasuk 50 Produsen Alat Berat Konstruksi Terbaik Dunia dan 50 Produsen Alat Berat Pertambangan Terbaik Dunia (World Top 50 Mining Machinery Manufacturers), serta daftar perusahaan pengangkatan berat (heavy lift) dan penyewaan peralatan (equipment rental) terkemuka.

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Selain itu, penghargaan tahunan juga diberikan kepada produk dan merek alat berat konstruksi serta pertambangan terbaik tahun tersebut.

Pada T50 Summit Indonesia Forum 2026, pemeringkatan 2026 World Top 50 Construction Machinery Manufacturers dan 2026 World Top 50 Mining Machinery Manufacturers akan diumumkan di Indonesia, sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat untuk industri alat berat konstruksi dan pertambangan.