10 Rekomendasi Rakernas UPZ BAZNAS 2025 Perkuat Tata Kelola ZIS Nasional

jpnn.com, BOGOR - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS 2025 yang digelar di Bogor pada 9–10 September 2025 menghasilkan sepuluh rekomendasi untuk memperkuat peran mereka sebagai mitra utama dalam tata kelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia.

Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Deputi I BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, M. Arifin Purwakananta, di hadapan seluruh perwakilan UPZ. Acara turut dihadiri Wakil Ketua BAZNAS RI, H. Mokhamad Mahdum, bersama jajaran pimpinan BAZNAS serta penerima BAZNAS Award 2025.

Menurut Mahdum, Rakernas UPZ ini digelar untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan ZIS secara nasional.

“Kami harap resolusi ini bukan sekadar kata-kata, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata bagi tata kelola ZIS yang berdampak dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengelolaan zakat harus mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi dengan lebih efektif. Karena itu, UPZ didorong agar semakin kompeten, berdampak nyata, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umat.

“Amil zakat di seluruh Indonesia juga kami minta menjaga nama baik BAZNAS, karena UPZ merupakan garda terdepan dalam memfasilitasi layanan zakat di lingkungan instansi masing-masing,” tambahnya.

Rakernas ini sekaligus menjadi momentum penguatan sinergi antara BAZNAS pusat dan UPZ daerah, agar tata kelola ZIS dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut 10 Rekomendasi Rapat Kerja (RAKER) UPZ BAZNAS Tingkat Nasional Tahun 2025: