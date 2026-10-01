10 Rumah Dinas di Lapas Cibinong Dibongkar Seusai Sidak Komisi XIII

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah membongkar 10 dari total 13 bangun­an rumah dinas yang ada di Lembaga Pema­syarakatan (Lapas) IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (30/9).

Pembongkaran ini dilakukan setelah Komisi XIII DPR melakukan sidak langsung ke Lapas IIA Cibinong.

Dalam sidak ini, Komisi XIII DPR memerintahkan agar Inspektorat Jenderal Imipas segera membongkar bangunan-bangunan yang sebelumnya menjadi temuan Ombudsman RI, beberapa waktu lalu.

Pada pelaksanaan sidak, rombongan menemukan klaster hunian yang terdiri atas 13 bangunan di dalam area Lapas Cibinong.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mengataka pihaknya meminta seluruh barang yang berada di klaster tersebut segera dikosongkan.

"Kami mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong dan seluruh lapas yang ada di Indonesia serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan," kata Sugiat dalam siaran pers yang diterima JPNN.com, Kamis (1/10).

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Menurut Sugiat, dari 13 bangunan yang diperiksa, terdapat sepuluh bangunan yang tidak tercatat sebagai aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Status lahan yang digunakan juga menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI.