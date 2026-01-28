menu
10 Saksi Telah Diperiksa Terkait Kepergian Lula Lahfah, Polisi Beri Penjelasan
Lula Lahfah. Foto: Instagram/lulalahfah

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 10 saksi telah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait kematian Lula Lahfah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Mapolda Metro Jaya pada Rabu (28/1).

"Polsek Kebayoran Baru beserta Polres Metro Jakarta Selatan sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya, mulai dari penemuan jenazah pertama sampai dengan pengelolaan barang bukti, olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi," ungkap Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara.

Menurutnya, para saksi yang diperiksa antara lain orang yang menemukan jenazah pertama kali, yakni asisten rumah tangga (ART) dan supir, serta dua orang teknisi pihak apartemen.

Selain itu, aparat juga telah meminta keterangan dari kekasih Lula Lahfah, Reza Arap Oktovian.

"Termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum," jelasnya.

Tidak hanya itu, Kombes Pol Budi Hermanto juga memastikan pihaknya telah meminta keterangan dari pihak dokter RS Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah.

"Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter berinisial R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kami juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak RS Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah," tambahnya.

Sumber Antara
