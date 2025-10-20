10 Tahanan Kabur Ditangkap, 5 Orang Masih Diburu Polresta Samarinda

menu
Para tahanan Samarinda yang kabur berhasil ditangkap kepolisian. ANTARA/Ahmad Rifandi

jpnn.com, SAMARINDA - Polisi menangkap sepuluh dari 15 tahanan kabur dari sel Polsek Samarinda Kota, Kalimantan Timur.

Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja keras tim gabungan yang didukung dengan informasi cepat dari masyarakat dan sukarelawan.

“Hingga pukul 07.00 WITA pagi ini kami sudah berhasil mengamankan 10 orang tahanan yang kabur,” kata Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, Senin (20/10).

Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran intensif terhadap lima tahanan lainnya yang masih buron.

Para tahanan tersebut diketahui melarikan diri pada Minggu (19/10) siang dengan cara menjebol dinding di area kloset kamar mandi sel tahanan.

Menyusul kejadian itu, tim gabungan dari Polresta Samarinda hingga jajaran Polda Kalimantan Timur segera diterjunkan untuk melakukan penyisiran di berbagai titik strategis.

Upaya kepolisian membuahkan hasil dalam waktu kurang dari 24 jam dengan meringkus 10 tahanan di beberapa lokasi terpisah di wilayah Samarinda.

Polresta Samarinda juga mengerahkan seluruh satuan fungsi, mulai dari Satreskrim, Satintelkam, hingga Bhabinkamtibmas untuk melacak keberadaan lima buronan yang tersisa.

