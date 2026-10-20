10 Tahun Berlalu, Lesti Wujudkan Impian Sepanggung dengan Siti Nurhaliza

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Lesti Kejora mendapat kesempatan istimewa untuk tampil bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza dalam Konsert Gema Bumantara yang digelar di National Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 17 Oktober 2026.

Di hadapan 72.000 penonton, dia membawakan dua lagu dalam konser yang mengangkat tema tradisional tersebut, yakni Zapin Melayu, lagu ciptaan Pak Ngah, serta Kumbang Bunga, yang dinyanyikannya secara duet bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza.

Bagi Lesti, kesempatan itu memiliki arti tersendiri dalam perjalanan kariernya. Di atas panggung, dia membagikan kenangan sekitar 10 tahun lalu, ketika datang bersama ayah untuk menonton konser Dato' Sri Siti Nurhaliza di Indonesia.

Baca Juga: Lesti Kejora dan Asila Maisa Jadi Saksi terkait Laporan Rizky Billar di Polda Metro Jaya

Saat itu, Lesti berdoa agar suatu hari nanti bisa menjadi penyanyi terkenal dan mendapat kesempatan untuk tampil sepanggung dengan idola.

Sepuluh tahun kemudian, mimpi tersebut akhirnya terwujud dalam sebuah momen yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh istri Rizky Billar itu.

Kesempatan ini menjadi pengalaman berharga yang disyukuri Lesti. Baginya, perjalanan karier yang telah dilalui tidak terlepas dari doa, kerja keras, dukungan keluarga, serta kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh banyak pihak.

Tampil dalam Konsert Gema Bumantara juga menjadi kehormatan tersendiri bagi Lesti, terlebih karena konser ini mengangkat kekayaan musik tradisional yang menjadi bagian dari identitas budaya serumpun Indonesia dan Malaysia.

Bagi Lesti, malam itu bukan hanya tentang tampil di hadapan puluhan ribu penonton, tetapi juga tentang mengenang sebuah doa yang pernah dipanjatkan bersama perjalanan panjang untuk sampai pada titik ini.