10 Tahun BINUS @Bekasi Cetak Rekor MURI Tes Potensi Diri Pelajar Terbanyak

jpnn.com, JAKARTA - BINUS @Bekasi meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori “Tes Potensi Diri secara Seri kepada Pelajar Terbanyak”, setelah menjangkau 3.500 pelajar melalui rangkaian tes yang diselenggarakan secara bertahap di sekolah masing-masing.

Pencapaian ini menjadi bagian dari perayaan satu dekade BINUS @Bekasi yang mengusung tema “Innovating Bekasi, Inspiring Indonesia” dan digelar pada 16 September 2026 di Multimedia Gallery BINUS @Bekasi.

“Sepuluh tahun lalu kami memulai dengan satu keyakinan sederhana: bahwa Bekasi layak memiliki pendidikan tinggi yang setara dengan denyut industrinya,” ujar Direktur Kampus BINUS @Bekasi Prof. Gatot Soepriyanto, S.E., Ak., M.Buss (Acc)., Ph.D., CA, CFE.

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Prof. Gatot menjelaskan tes potensi diri tersebut dirancang untuk membantu pelajar mengenali kekuatan dan minat mereka sebagai langkah awal dalam menentukan arah pendidikan dan karier.

Dengan format penyelenggaraan di sekolah, program ini memungkinkan BINUS @Bekasi menjangkau lebih banyak pelajar di berbagai wilayah tanpa mengharuskan mereka meninggalkan kegiatan belajar.

“Inisiatif ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi BINUS @Bekasi dalam mendukung pelajar untuk lebih mengenali potensi diri dan mempersiapkan pilihan pendidikan mereka sejak dini,” jelas Prof. Gatot.

Sepanjang sepuluh tahun perjalanannya, BINUS @Bekasi telah berkembang menjadi kampus dengan 10 program studi Sarjana dari 6 fakultas dan 3.100 mahasiswa aktif, serta telah meluluskan 2.238 alumni Sarjana yang kini berkiprah di berbagai sektor industri.

Perkembangan tersebut memperkuat posisi BINUS @Bekasi sebagai Business, Service, and Technology Campus, yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang bisnis, layanan, dan teknologi untuk menjawab kebutuhan industri serta perkembangan ekonomi digital.