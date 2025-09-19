10 Tahun Bungkam, Ayu Ting Ting Kini Buka-Bukaan soal Mantan Suami

jpnn.com, JAKARTA - Biduan dangdut Ayu Ting Ting akhirnya buka suara setelah lebih dari sepuluh tahun menghindari pertanyaan tentang Enji Baskoro, ayah kandung putrinya, Bilqis Khumaira Razak.

Dalam obrolannya bersama Irfan Hakim, Ayu mengakui bahwa hingga kini tidak ada komunikasi sama sekali dengan sang mantan suami.

“Enggak pernah ketemu, enggak ada komunikasi sama sekali. Dia juga enggak ada usahanya buat nyari,” ujar Ayu Ting Ting, seperti dikutip dari kanal YouTube Irfan Hakim, Jumat (19/9).

Pelantun Sambalado itu menegaskan bahwa dirinya santai dalam membesarkan Bilqis, tanpa ada sosok suami di sampingnya.

Pedangdut asal Depok ini merasa sudah cukup kuat untuk menjalani peran sebagai ibu tunggal.

Dia pun yakin Bilqis akan mengetahui siapa ayah kandungnya seiring berjalannya waktu.

“Gue jalanin aja kayak air mengalir. Tanpa gue kasih tahu, anak juga akan tahu dengan sendirinya,” kata Ayu.

Dia menambahkan, dirinya lebih memilih fokus pada kebahagiaan sang putri ketimbang meributkan masa lalu.