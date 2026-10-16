10 Tahun Citra Maja City, Bertumbuh Bersama Ribuan Keluarga

jpnn.com - Maja terus berkembang sebagai salah satu kawasan kota baru di luar pusat perkotaan yang telah mapan.

Department Head Marketing Communication Citra Maja City Raymond Christantyo mengatakan dalam hampir satu dekade terakhir, kawasan Maja bertransformasi dari wilayah pengembangan hunian menjadi lingkungan perkotaan yang makin hidup.

Salah satu bagian dari perjalanan tersebut adalah Citra Maja Raya, pengembangan Ciputra Group yang dimulai pada 2015.

“Penduduk tumbuh, aktivitas ekonomi, serta hadirnya fasilitas yang mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat,” ucap Raymond, di Jakarta, Jumat (16/10).

Seiring bertambahnya penghuni dan berkembangnya fasilitas kawasan, Citra Maja Raya memperkenalkan identitas baru sebagai Citra Maja City, dengan visi sebagai kota baru terpadu seluas sekitar 2.000 hektare.

Saat ini, kawasan tersebut telah menjadi rumah bagi lebih dari 4.500 kepala keluarga yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya.

“Perkembangan Citra Maja City menunjukkan bahwa sebuah kota tumbuh bukan hanya melalui pembangunan hunian, tetapi sinergi fasilitas, aktivitas ekonomi, dan komunitas,” kata dia.

Ciputra melihat Maja memiliki potensi untuk terus berkembang sebagai kawasan tempat masyarakat membangun kehidupan dalam jangka panjang.