menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » 10 Tahun Sejak Album Terakhir, Zeke and The Popo Kini Lepas Ghost Circuit

10 Tahun Sejak Album Terakhir, Zeke and The Popo Kini Lepas Ghost Circuit

10 Tahun Sejak Album Terakhir, Zeke and The Popo Kini Lepas Ghost Circuit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Zeke and The Popo. Foto: Dok. ZATPP/Christine Gneuss

jpnn.com, JAKARTA - Setelah lebih dari sepuluh tahun sejak album terakhir, Zeke and The Popo akhirnya melepas single terbaru yang berjudul Ghost Circuit.

Lagu tersebut menjadi pembuka menuju album kedua mereka yang sangat dinantikan, Crazy Life, yang dijadwalkan meluncur pada Juni 2026.

Ghost Circuit menandai fase baru dalam perjalanan musikal Zeke and The Popo sebagai musik lintas benua yang berbasis antara New York dan Jakarta.

Baca Juga:

Untuk pertama kalinya, Zeke and The Popo bekerja sama dengan produser Jonathan Pardede serta Matalino Marquez Siraj sebagai co-producer, sebuah kolaborasi yang membuka ruang baru bagi eksplorasi musikal dan pendekatan produksi yang lebih eksperimental.

Jonathan Pardede sebelumnya dikenal sebagai anggota trio musik elektronik Sunmantra, dan kini aktif berkarya menggunakan nama Ugomo sebagai identitas panggung.

Secara tematik, Ghost Circuit mengangkat misteri kehidupan, tentang ketidakpastian masa depan dan kesadaran bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup.

Baca Juga:

Lagu tersebut ditulis oleh Yosaviano Santoso sebagai penulis lagu utama, dengan pendekatan lirik yang reflektif dan personal, merepresentasikan kegelisahan sekaligus penerimaan terhadap siklus hidup yang terus bergerak.

Sebelum perilisan resmi, Ghost Circuit telah lebih dulu mendapatkan penempatan sinkronisasi (sync placement) dalam film Legenda Kelam Malin Kundang, yang disutradarai oleh Rafki Hidayat dan Kevin Rahardjo, serta diproduksi oleh Come and See Pictures, rumah produksi milik Joko Anwar.

Setelah lebih dari sepuluh tahun sejak album terakhir, Zeke and The Popo resmi mengumumkan perilisan single terbaru yang berjudul Ghost Circuit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI