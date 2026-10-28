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10 Tahun, Weird Genius Akhirnya Punya Album

10 Tahun, Weird Genius Akhirnya Punya Album
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Weird Genius, beranggotakan Reza Oktovian, Eka Gustiwana, dan Roy Leonard (RoyCDC). Foto: Dok. Weird Genius

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Weird Genius akhirnya memperkenalkan album perdana yang bertajuk ALBUM.

Album tersebut merupakan sebuah karya yang merangkum fondasi musik dan perjalanan kreatif Weird Genius selama satu dekade.

Melalui album itu, trio yang beranggotakan Reza Oktovian, Eka Gustiwana, dan Roy Leonard (RoyCDC) membawa semangat eksplorasi yang selama ini menjadi bagian dari identitas ke dalam karya.

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Pemilihan judul ALBUM., lengkap dengan tanda titik di akhir, merupakan keputusan sederhana dengan pernyataan yang lugas.

Setelah merilis berbagai single, Weird Genius untuk pertama kalinya menyatukan fondasi musik dalam format album.

Karya itu menjadi ruang untuk memperlihatkan cara Weird Genius memandang musik, perjalanan hidup, dan
kemungkinan yang masih ingin dijelajahi.

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Di balik ALBUM terdapat refleksi tentang kehidupan yang kerap diukur melalui pencapaian. Pertanyaan tentang pekerjaan, tujuan, dan sudah sejauh mana seseorang melangkah sering muncul bahkan ketika perjalanan baru dimulai.

Weird Genius merespons tekanan tersebut dengan pesan untuk tetap memberi ruang bagi rasa ingin tahu, mencoba hal baru, dan mengubah arah ketika menemukan sesuatu yang ingin diperjuangkan.

Grup musik, Weird Genius akhirnya memperkenalkan album perdana yang bertajuk ALBUM.

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