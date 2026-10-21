100 Karyawan Pupuk Indonesia Beri Dukungan Pertanian & Pendidikan Bagi Masyarakat Bulutana

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat kontribusi sosial dan lingkungan bagi masyarakat, salah satunya melalui program tahunan Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI).

Bersama PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) sebagai tuan rumah, sebanyak 100 karyawan dari 10 anak perusahaan hadir langsung dan hidup berdampingan dengan masyarakat di Bulutana, Gowa, Sulawesi Selatan, pada 12-16 Oktober 2026.

AKSI 2026 berhasil menjangkau 2.340 orang warga penerima manfaat, termasuk 42 petani dan 270 siswa sekolah dasar.

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Seluruh karyawan kemudian dibagi dalam empat pilar kegiatan dengan masing-masing 25 karyawan, mulai dari sosial, lingkungan, pendidikan, dan pertanian.

“Program AKSI Pupuk Indonesia Grup bukan sekadar agenda tahunan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui kolaborasi lintas unit, para karyawan hadir dengan semangat pengabdian, kepedulian, dan gotong royong untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Direktur SDM dan Umum Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan.

Empat Pilar, Multi Manfaat Pilar AKSI Pertanian mendorong peningkatan ekonomi masyarakat karena potensi pertanian yang dimiliki oleh Bulutana.

Selama kegiatan, insan Pupuk Indonesia Grup turut memperkaya pengetahuan petani lokal dan memberikan pendampingan, mulai dari perbaikan saluran irigasi sawah, penanaman 100 bibit pohon buah, rehabilitasi taman sekolah untuk penanaman tanaman obat dan tanaman hias, hingga pembangunan gudang penyimpanan hasil panen.

Setelah kegiatan selesai, sarana prasarana tetap menjadi aset lokal Bulutana untuk mendukung kemandirian pertanian lebih lanjut.