100 Musisi Gelar Konser Amal, Galang Donasi untuk Korban Bencana di Sumatera

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 100 musisi lintas generasi, tokoh publik, serta berbagai komunitas akan berkumpul dalam 100 Musisi Heal Sumatra Charity Concert.

Kegiatan tersebut merupakan sebuah gerakan solidaritas nasional untuk membantu korban banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara pada akhir November 2025.

Bencana itu menelan ratusan korban jiwa, menyebabkan ratusan warga hilang, serta memaksa ratusan ribu penduduk mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.

100 Musisi Heal Sumatra Charity Concert digagas oleh Irma Hutabarat, Kadri Mohamad, dan Tompi, berkolaborasi

dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Swara, VISI, DSS Music, British School Jakarta (BSJ), Yayasan Matauli, dan Palang Merah Indonesia (PMI), serta puluhan komunitas dan relawan dari seluruh Indonesia.

Konser amal tersebut akan diselenggarakan dalam dua sesi, yaitu pada 7 Desember 2025 di T Space Bintaro dan 16 Desember 2025 di Lippo Mall Kemang.

Acara menghadirkan musisi-musisi besar Indonesia yang akan tampil tanpa bayaran demi menggalang dana untuk pemulihan Sumatera.

Deretan musisi yang akan tampil meliputi, Andien, Andre Taulany & Friends, Barry Likumahuwa, Bertha, David Bayu, Ello, Fryda Lucyana, Judika, Mahalini, Maliq & D’Essentials, Kaka (Slank), Nonaria, Paul, RAN, Rio Febrian, Trio Lestari (Tompi, Sandhy Sondoro), Sal Priadi, berserta deretan nama-nama musisi lainnya.

Selain pertunjukan musik, acara tersebut turut menghadirkan Deep Talk Session bersama sejumlah tokoh publik yang akan membahas pemulihan pasca-bencana dan isu lingkungan, termasuk: Achmad Santosa (Stop Deforestasi), Deddy Corbuzier, Ferry Irwandi, Habib Jafar, Irma Hutabarat (Heal Sumatra), Ivan Gunawan, dan Najwa Shihab.