100 Penggerak Zakat menerima Penghargaan di Grand Baznas Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rmemberikan penghargaan kepada 100 penggerak zakat dari berbagai kategori individu dan lembaga yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat ekosistem zakat nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Grand Baznas Awards 2026 yang digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional Baznas 2026 di Jakarta, Kamis (15/10).

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi berbagai pihak dalam mendukung pengelolaan zakat di Indonesia.

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Menurutnya, apresiasi kepada muzaki atau orang yang menunaikan zakat diperbolehkan sebagai bentuk penghormatan dan motivasi.

“Berikanlah doa, selamat, penghargaan kepada mereka yang membayarkan zakat itu. Khusus untuk zakat, ada dua hal, yaitu boleh diceritakan dan sampaikan penghargaan kepada mereka yang membayar zakat,” ujar Sodik.

Dia menjelaskan, Grand Baznas Awards 2026 merupakan bagian dari implementasi Asta Stratas dan Asta Prioritas Baznas 2026–2031.

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Program tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem zakat yang produktif dan kolaboratif, memperkuat jejaring kemitraan, serta mendorong perbaikan dan inovasi dalam manajemen Baznas.

Menurut Sodik, penghargaan tahun ini mencakup 20 kategori yang melibatkan berbagai kalangan. Para penerima penghargaan berasal dari unsur pemerintah daerah, termasuk gubernur dan wali kota, serta muzaki dan pihak lain yang berkontribusi dalam pengembangan ekosistem zakat nasional.