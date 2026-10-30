100 Persen Negara Asia Dukung Gianni Infantino, Erick Thohir Ungkap Fakta Mengejutkan

jpnn.com - Dukungan besar mengalir untuk Gianni Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA periode 2027–2031.

Indonesia menjadi salah satu negara yang siap mendukung pria asal Italia tersebut untuk kembali menduduki kursi tertinggi federasi sepak bola dunia.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan dukungan negara-negara Asia terhadap Infantino sangat solid. Menurutnya, seluruh anggota Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah menyatakan sikap yang sama.

"Menurut saya, sudah jelas. Dalam rapat AFC kemarin, 100 persen negara Asia mendukung Gianni Infantino," kata Erick Thohir.

Tak hanya dari federasi sepak bola, Presiden Prabowo Subianto juga disebut memberikan dukungan kepada Infantino. Erick mengungkapkan bahwa dirinya mendapat tugas untuk mengirimkan surat dukungan resmi dari kepala negara tersebut.

"Alhamdulillah, saya juga melihat hubungan dalam pertemuan antara Bapak Presiden dan Presiden FIFA Gianni Infantino berlangsung sangat harmonis," ujarnya.

Erick menilai dukungan tersebut menjadi bukti eratnya hubungan Indonesia dengan FIFA. Apalagi, selama Infantino memimpin, komunikasi antara FIFA dan PSSI dinilai berjalan baik dan strategis.

PSSI bahkan telah lebih dahulu menyatakan dukungan sebelum negara-negara Asia mengambil sikap bersama. Erick menyebut keputusan tersebut disampaikan dalam pertemuan menjelang Piala Dunia di Vancouver yang melibatkan 194 negara.