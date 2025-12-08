menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 100 Persen Wilayah Aceh Teraliri Listrik pada Senin, Sorotan Saat Ini Soal Air Bersih

100 Persen Wilayah Aceh Teraliri Listrik pada Senin, Sorotan Saat Ini Soal Air Bersih

100 Persen Wilayah Aceh Teraliri Listrik pada Senin, Sorotan Saat Ini Soal Air Bersih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebutkan 81 persen daerah di Aceh pada Minggu (7/12) ini sudah teralisi listrik pascabencana banjir dan longsor. 

Hal demikian disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu (7/12).

"Ini dari 23 kabupaten dan kota, per hari ini 81 persen, Pak Presiden, ini akan terus di-update," kata Suharyanto melaporkan data kepada Prabowo dalam rapat seperti disiarkan YouTube akun Sekretariat Presiden, Minggu.

Baca Juga:

Dia menuturkan pada Senin (8/12) besok seluruh wilayah di Aceh akan teraliri listrik seperti yang disampaikan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Besok siang jam 12.00 WIB, seluruh Aceh 100 persen," ujar Suharyanto. 

Prabowo yang mendengar kabar seluruh Aceh akan teraliri listrik pada Senin besok mengungkap syukur.

Baca Juga:

"Alhamdulillah," ujarnya.

Selanjutnya, Suharyanto menyebut persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah ialah ketersediaan air bersih di Aceh.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah ialah ketersediaan air bersih di Aceh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI