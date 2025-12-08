100 Persen Wilayah Aceh Teraliri Listrik pada Senin, Sorotan Saat Ini Soal Air Bersih
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebutkan 81 persen daerah di Aceh pada Minggu (7/12) ini sudah teralisi listrik pascabencana banjir dan longsor.
Hal demikian disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu (7/12).
"Ini dari 23 kabupaten dan kota, per hari ini 81 persen, Pak Presiden, ini akan terus di-update," kata Suharyanto melaporkan data kepada Prabowo dalam rapat seperti disiarkan YouTube akun Sekretariat Presiden, Minggu.
Dia menuturkan pada Senin (8/12) besok seluruh wilayah di Aceh akan teraliri listrik seperti yang disampaikan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Besok siang jam 12.00 WIB, seluruh Aceh 100 persen," ujar Suharyanto.
Prabowo yang mendengar kabar seluruh Aceh akan teraliri listrik pada Senin besok mengungkap syukur.
"Alhamdulillah," ujarnya.
Selanjutnya, Suharyanto menyebut persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah ialah ketersediaan air bersih di Aceh.
