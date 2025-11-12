menu
100 Peserta UMK Academy 2025 Bersaing Jadi Agregator
Pelatihan UMKM dalam program Pertamina UMK Academy 2025. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina mengumumkan 100 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari 730 peserta UMK Academy 2025.

Mereka selanjutnya akan mengikuti Program Pertamina Pertapreneur Aggregator (PAG) 2025, untuk menjadi UMKM Agregator Mandiri, Global, dan berkelanjutan.

Program PAG, merupakan pembinaan lanjutan bagi UMKM yang dalam kegiatan usahanya berkolaborasi dengan UMKM lain.

Sebagai agregator, mereka akan didampingi mentor dalam pengelolaan usaha agar lebih profesional dan berdampak lebih luas bagi UMKM dan lingkungan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron menyampaikan Pertamina terus memperkuat peran strategis dalam pengembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

UMKM bukan hanya penggerak ekonomi lokal, tetapi juga pilar penting untuk membangun daya saing bangsa secara global.

“Melalui Pertapreneur Aggregator, Pertamina tidak hanya mencetak pengusaha sukses, tapi juga pemimpin perubahan yang membangun ekonomi lokal, sosial, dan hijau,” tambah Baron.

Para peserta PAG tahun ini bergerak di sektor Food & Beverage (45%), disusul Fashion & Wastra (31%), Craft & Jewellery (22%), serta Agribisnis dan Jasa masing-masing 1%.

Dengan semangat masa depan berkelanjutan & Indonesia yang berdaya, Pertamina memperkuat ekosistem UMKM nasional agar menjadi kekuatan ekonomi baru yang tangguh.

