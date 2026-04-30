100 Ribu Buruh Jabar Ikut Hadiri Aksi May Day di Monas yang Dihadiri Presiden Prabowo

jpnn.com, BANDUNG - Ratusan ribu buruh dari Jawa Barat akan ikut terlibat menyampaikan aspirasinya ke Jakarta saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026, mendatang.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar, Muhammad Sidarta mengatakan, pihaknya telah melakukan konsolidasi masif ke seluruh daerah di Jawa Barat sejak 21 April lalu.

Serikat buruh Jabar berencana May Day 2026 di Monas Jakarta yang kabarnya bakal dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Khusus dari FSP LEM SPSI Jawa Barat sekitar 25.000 orang, untuk Bandung Raya sekitar 6.000 orang. Kalau seluruh buruh di Jawa Barat dari berbagai serikat, karena Jawa Barat pusat Industri terbesar di Indonesia, di perkiraan dari Jawa Barat lebih 100.000 buruh Jawa Barat menuju Monas Jakarta," kata Sidarta, Kamis (30/44/2026).

Secara teknis, kata Sidarta, buruh akan berangkat secara terkoordinir dari daerahnya masing-masing, termasuk penyiapan logistik untuk kebutuhan di lapangan.

"Secara teknis berangkat dari daerah nya masing semua sudah dikoordinasikan matang secara hirarkhi organisasi dari tingkat nasional, propinsi, kota/kabupaten, hingga tungkat perusahaan, termasuk logistik, makan, minum, koordinasi dan lain lain," ucapnya.

Sementara itu, Polda Jabar memastikan kesiapan pengamanan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang akan berlangsung esok hari.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan menjelaskan pengamanan kegiatan unjuk rasa buruh akan mengedepankan prinsip humanis, persuasif, dan profesional.