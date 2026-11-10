100 Siswa Sekolah Rakyat Mengikuti Upacara Tabur Bunga Hari Pahlawan di Teluk Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 100 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Jakarta mengikuti upacara tabur bunga di laut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2026 dari atas KRI Sriwijaya-100, kapal induk pertama TNI Angkatan Laut di perairan Teluk Jakarta, Selasa (10/11).

Bagi sebagian siswa, kegiatan ini menjadi pengalaman pertama menaiki kapal perang sekaligus mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di tengah laut.

Kegiatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, TNI-Polri, serta para tamu undangan lainnya.

Mengusung tema nasional 'Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan', upacara tabur bunga menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, khususnya para pejuang samudra.

Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan upacara tabur bunga dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mendahului bangsa Indonesia, khususnya para pejuang samudra.

“Upacara tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya para pejuang samudra,” ujar Dudung.

Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada para pahlawan dan mengheningkan cipta.