100 Tahun Frans Seda: Memberi Inspirasi Generasi Muda untuk Terus Berkarya

jpnn.com, JAKARTA - Nama dan warisan nilai-nilai kehidupan yang ditinggalkan negarawan sekaligus tokoh pendidikan Frans Seda masih terus dikenang sebagai warisan dan inspirasi untuk generasi muda Indonesia saat ini.

Nilai-nilai dari salah satu tokoh pendiri Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya itu menjadi highlight dalam acara Frans Seda Centennial Celebration: Empowering the Next Generation, yang digelar di Ballroom Gedung Yustinus Lantai 15, Kampus Semanggi, Unika Atma Jaya, pada Jumat (9/10).

Ini merupakan puncak perayaan 100 Tahun Frans Seda yang dirangkai dalam sejumlah kegiatan yang berlangsung sejak September 2026.

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Kegiatan ini iselenggarakan oleh Frans Seda Foundation bersama Yayasan Atma Jaya dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dengan dukungan Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) serta Kompas Gramedia Group.

Dengan memanfaatkan teknologi, acara ini mengajak generasi muda mengenal pemikiran dan keteladanan Frans Seda sekaligus menemukan cara baru untuk meneruskan warisannya.

Frans Seda dan Komitmennya pada Pendidikan

Kontribusi Frans Seda dalam dunia pendidikan tercermin antara lain melalui perannya sebagai salah satu pendiri Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada 1960.

Baginya, membangun bangsa tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dan kepemimpinan, tetapi juga melalui pengembangan manusia dan pendidikan.