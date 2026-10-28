100 UMKM Ambil Bagian dalam Krista InterFOOD 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.100 peserta dari 16 negara akan meramaikan pameran industri makanan dan minuman Krista InterFOOD 2026 di NICE PIK 2.

Dari jumlah tersebut, 100 peserta merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Memasuki penyelenggaraan ke-27, pameran ini akan menggunakan 11 hall dengan luas area 60 ribu meter persegi.

Penyelenggara menargetkan kehadiran 95 ribu pengunjung profesional dari 30 negara.

Partisipasi internasional antara lain ditandai dengan hadirnya paviliun Amerika Serikat, China, dan Thailand. Ketiga paviliun tersebut akan melibatkan 70 peserta.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions Group Daud D. Salim mengatakan pameran tersebut dirancang untuk mempertemukan pelaku industri dengan mitra usaha dan calon pembeli, baik dari dalam maupun luar negeri.

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"KRISTA InterFOOD 2026 kami hadirkan sebagai platform strategis untuk mempertemukan inovasi dan peluang bisnis di industri makanan dan minuman," kata Daud, Rabu (28/10).

Menurutnya, penyelenggara menyiapkan lebih dari 40 program, mulai dari kompetisi kuliner berskala internasional, seminar, diskusi, hingga pertemuan bisnis (business matching). Kegiatan itu diharapkan membuka akses pasar dan peluang kemitraan bagi pelaku usaha.