1.000 Afiliator Siaran Langsung Serentak di Creator Nyte, Cetak Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Otto Media Grup mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori 'Siaran Langsung Penjualan oleh Afiliator Terbanyak di Satu Lokasi' melalui momen Creator Nyte.

Pencapaian rekor berskala besar tersebut diraih setelah melibatkan 1.000 kreator konten dan afiliator yang melakukan siaran langsung penjualan secara serentak di satu tempat.

“Creator Nyte bukan hanya sekadar acara, ini bukti nyata ekosistem kreator di Indonesia sudah matang dan siap untuk naik di level yang lebih besar," kata COO Otto Media Grup, Firman Chen di Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Mengusung semangat 'Connecting Creators, Creating Opportunities', Creator Nyte dirancang sebagai wadah kolaborasi untuk memperluas jaringan profesional sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif digital di Indonesia.

Pertemuan luring ini mempertemukan para talenta kreatif dari berbagai bidang, mulai dari fashion, beauty, food and beverage, lifestyle, health and beauty personal care, hingga home living.

Sejumlah brand lokal dan internasional kenamaan turut hadir membuka peluang kemitraan, di antaranya Colgate, Brasov, Dazzle Me, Y.O.U, Etude, Sulwhasoo, CBD, Herborist, Walk on Ease, Nuface, Miranda Hair Care, Lavojoy, Laneige, Innisfree, hingga BarenBliss (BnB).

Sebelum siaran langsung dimulai, para kreator mendapatkan sesi pelatihan teknik yang efektif tanpa dibebani target transaksi khusus, melainkan difokuskan untuk meningkatkan pemahaman strategi perolehan lalu lintas penonton dan penjualan.

Agenda itu juga menghadirkan sesi berbagi wawasan bersama figur publik dan top creator ternama, seperti Victoria Wong (Cici Konten), Dwi Andhika, Kiki Farel, Kenji Hans, Boby Rachman, hingga Prameswari.