1.000 Jatilan Guncang Borobudur, Fauka Noor Farid Tegaskan Arah Baru Lindu Aji

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan anggota Lindu Aji memadati kawasan Candi Borobudur di Culture Fest 2026 yang menampilkan 1.000 jatilan dan puluhan UMKM.

Ribuan anggota ormas tersebut hadir bersama masyarakat untuk menyaksikan parade budaya kesenian jatilan.

Tak hanya pertunjukan budaya, Culture Fest 2026 juga melibatkan puluhan pelaku UMKM serta diisi kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada 550 anak yatim, fakir miskin, dan lansia.

Ketua Dewan Pembina Lindu Aji Mayjen (Purn) Fauka Noor Farid mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengubah wajah Lindu Aji agar makin dekat dengan masyarakat.

Dia ingin Lindu Aji tidak hanya dikenal melalui kegiatan olahraga, tetapi juga aktif dalam pelestarian budaya dan kegiatan sosial.

“Kami ingin menunjukkan bahwa ini adalah ormas yang peduli dengan bangsa, tradisi, dan budayanya,” kata Fauka dalan keterangannya, Selasa (15/9).

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Menurut dia, pemilihan kawasan Candi Borobudur sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan.

Borobudur dinilai memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat, serta menjadi salah satu peninggalan nenek moyang Indonesia yang dikenal dunia.