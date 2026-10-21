1.000 Masker Disalurkan untuk Warga Terdampak Kabut Asap di Pontianak

jpnn.com, PONTIANAK - PT Gondowangi melalui merek Natur menyalurkan bantuan berupa 1.000 masker dan produk perawatan diri kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pontianak, Kalimantan Barat.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan bersama Rumah Zakat di Bundaran Universitas Tanjungpura (UNTAN), akhir pekan lalu.

Bantuan ini merupakan bagian dari program Natur Green Action yang ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan.

Selain masker, Gondowangi juga membagikan sampo Natur dan HG for Men Facial Wash kepada warga.

Head of Marketing PT Gondowangi Mega Anjasmoro mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak karhutla.

Melalui Natur Green Action, perusahaan berupaya menghadirkan bantuan langsung bagi warga yang mengalami kesulitan akibat kebakaran hutan.

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“Kegiatan CSR peduli karhutla di Kalimantan Barat merupakan salah satu bentuk implementasi Natur Green Action, sebagai inisiatif Natur dalam menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat melalui aksi nyata, khususnya dalam membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan,” kata Mega.

Program bantuan tersebut dilaksanakan bersama Rumah Zakat sebagai mitra penyalur. Program Leader Rumah Zakat Halimah mengatakan, pencemaran udara akibat asap kebakaran hutan berdampak pada masyarakat secara luas karena mereka tinggal di lingkungan yang sama.