1.000 Peserta CFD Ikuti Mawlid Funwalk, Menag Ajak Warga Menjaga Toleransi

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka rangkaian Blissful Mawlid 1447 Hijriah yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag). Foto: dok Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.000 peserta mengikuti car free day (CFD) Mawlid Funwalk di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (24/8).

Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Blissful Mawlid 1447 Hijriah yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melepas peserta dari Kantor Kemenag pada pukul 07.00 WIB.

Jalur funwalk dimulai dari Gedung Kemenag, melewati Bundaran Patung Kuda dan Bundaran HI, lalu kembali ke titik awal.

Peserta berasal dari berbagai unsur, seperti pegawai Bimas Islam, organisasi masyarakat Islam, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI), Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), majelis taklim, penyuluh pamong budaya, hingga masyarakat umum.

Turut hadir, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad, staf khusus Menag, pejabat eselon I-III, serta jajaran Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag.

Acara yang dipandu Gilang Dirga dan dimeriahkan penampilan Band Kotak itu juga dibarengi dengan peluncuran logo dan program Blissful Mawlid 1447 H.

Menag mengungkapkan maulid merupakan momentum istimewa karena memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam semesta.

