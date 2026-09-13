103 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Dievakuasi, 1 Orang Meninggal Dunia

jpnn.com - BANJARMASIN — Basarnas melaporkan bahwa Tim SAR Gabungan mengevakuasi 103 dari total 243 penumpang Kapal Virgo Transport 8 yang sebelumnya sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa. Adapun satu orang dilaporkan meninggal dunia.

“Total penumpang yang berhasil dievakuasi hingga pukul 12.00 WITA sebanyak 103 penumpang,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR Kapal Virgo Transport 8 di Banjarmasin, Minggu (13/9).

I Putu Sudayana mengatakan 103 orang itu dievakuasi menggunakan tiga kapal yang dikerahkan dalam pencarian Kapal Virgo Transport 8 yang sebelumnya sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa.

Perinciannya, TB Mauhaw IX mengevakuasi 16 orang, terdiri atas 15 selamat dan satu meninggal dunia. TB TCP mengevakuasi 38 orang dalam kondisi selamat seluruhnya. Sementara itu, MV Haida mengevakuasi 49 orang dalam kondisi selamat.

Total penumpang yang telah berhasil dievakuasi dari Kapal Virgo Transport 8 mencapai 103 orang hingga pembaruan operasi SAR pada Minggu siang.

I Putu mengatakan 16 orang yang dievakuasi TB Mauhaw IX akan dibawa menuju Pelabuhan Tuban sesuai informasi dari nakhoda kapal tersebut.

Penumpang yang dievakuasi TB TCP dan MV Haida akan diarahkan menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Operasi SAR masih melibatkan unsur gabungan, yakni TB Mauhaw IX, TB TCP, MV Haida, KN SAR Laksamana, KRI Nala dan KM Kunyit untuk mendukung pencarian serta penanganan penumpang Kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 orang pada Sabtu (12/9). (antara/jpnn)



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