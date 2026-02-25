103 Ribu Tiket Mudik Lebaran 2026 dari Jakarta Masih Tersedia, Ayooo... Buruan Pesan

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sekitar 103 ribu kursi untuk periode pra-Lebaran (11–20 Maret 2026) keberangkatan dari Jakarta masih tersedia.

Meski demikian, antusiasme warga tetap tinggi dengan catatan 532 ribu tiket telah terjual untuk keberangkatan hingga 1 April 2026.

Namun, hingga saat ini 532 ribu tiket telah terjual untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen.

“Kami mengajak masyarakat segera merencanakan perjalanan dan memanfaatkan tiket yang masih tersedia. Jangan menunggu mendekati hari keberangkatan karena penjualan terus bergerak dinamis,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di Jakarta, Rabu.

KAI Jakarta mengoperasikan sebanyak 86 perjalanan KA jarak jauh per hari selama masa Angkutan Lebaran 2026, terdiri dari 68 KA Reguler, 12 KA tambahan dari Stasiun Gambir dan 6 KA tambahan dari Stasiun Pasar Senen.

Tercatat, kereta favorit keberangkatan Stasiun Gambir antara lain KA 6 Argo Semeru, KA 8 Bima, KA 118 Gunungjati, KA 7006 Batavia, KA 124 Cakrabuana, dan KA 32 Pandalungan.

Sementara dari Stasiun Pasar Senen yakni KA 282 Bengawan, KA 272 Airlangga,KA 284 & 288 Serayu, KA 254 Kertajaya,KA 252 Jayakarta, dan KA 258 Progo.

Adapun tujuan favorit untuk mudik meliputi Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Jember dan Purwokerto.