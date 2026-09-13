105 Mitra Pengemudi Grab Indonesia Terima Apresiasi Ibadah Umrah BERKAH

jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia memberikan apresiasi atas dedikasi 105 mitra pengemudi atau dedikasi mereka melayani masyarakat.

Dari 105 jemaah tersebut, 100 orang merupakan penerima Program BERKAH. Lima jemaah lainnya merupakan mitra pengemudi dengan kisah inspiratif yang telah menerima apresiasi serupa sebelumnya.

Mereka dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada 13 September 2026.

Sebelum keberangkatan, para jemaah mengikuti acara pelepasan dan manasik di Jakarta.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (12 September 2026 di Hotel Neo+ Airport Jakarta). Dukungan juga disampaikan oleh Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam acara pelepasan rombongan Jakarta yang diselenggarakan secara terpisah pada 11 September 2026 di kantor Grab Indonesia.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi mengatakan para mitra pengemudi adalah partner yang setiap hari memegang amanah besar, mengantarkan orang lain sampai ke tujuan dengan selamat, sementara di rumah ada keluarga yang juga menunggu mereka kembali.

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“Karena itu, saya senang melihat Grab kembali membuka kesempatan bagi para mitra untuk menunaikan ibadah umrah. Semoga perjalanan ini menjadi ladang kebaikan, membawa doa-doa baik,” ujar Dudy.

Dia berharap tercipta ruang bagi semua pihak dalam ekosistem untuk terus bertumbuh bersama.