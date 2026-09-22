107 Motor Diamankan Dalam KRYD, Orang Tua Diminta Tingkatkan Pengawasan Kepada Anak

jpnn.com, PALEMBANG - Polrestabes Palembang mengamankan 107 sepeda motor dalam patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), yang digelar pada 19-20 September 2026 dini hari.

Patroli tersebut menyasar aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk balap liar serta penggunaan kendaraan dengan perlengkapan yang tidak sesuai aturan.

Sebanyak 308 personel gabungan Polrestabes Palembang dan Polsek jajaran dikerahkan dalam kegiatan yang berlangsung mulai pukul 23.00 hingga 05.00 WIB.

Dalam patroli tersebut, polisi memeriksa kelengkapan surat kendaraan, penggunaan helm, serta perlengkapan kendaraan, termasuk knalpot, sebanyak 107 sepeda motor yang terjaring kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan dan penindakan.

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan mengatakan patroli serupa akan terus ditingkatkan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Polrestabes Palembang akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan penindakan secara terukur terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Sonny, Selasa (22/9/2026).

Sonny juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan aktivitas yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya," pesan Sonny.