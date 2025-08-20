109 Personel Dikerahkan Cari 6 ABK KM Osela di Perairan Pulau Gelasa

jpnn.com - PANGKALPINANG - Sebanyak 109 personel Tim SAR Gabungan dan enam kapal dikerahkan untuk melakukan pencarian enam anak buah kapal (ABK) KM Osela yang tenggelam di perairan Pulau Gelasa, Provinsi Bangka Belitung, pada Jumat (15/8).

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan enam orang yang belum ditemukan ini," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Pangkalpinang I Made Oka Astawa dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu (20/8).

Dia menjelaskan area pencarian akan diperluas hingga 3.310 Nm. Tim SAR Gabungan menggunakan pola pararel search pattern (pencarian dengan memanfaatkan kemampuan proses paralel), yakni terdapat lima area pencarian dan lima tim unit SAR (SRU) yang akan melaksanakan pencarian di atas permukaan laut.

"Ditambah dengan satu tim yang akan melaksanakan pencarian melalui udara," kata Oka.

Pihaknya juga sudah melakukan e-broadcast serta pemapelan ke kapal-kapal yang melintas area tersebut agar ikut serta melakukan pencarian.

"Apabila menemukan dapat menghubungi kami," harap Oka.

Selanjutnya, kata dia, apabila korban ditemukan akan dievakuasi ke RSUD Depati Hamzah.

Oka mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam Operasi SAR ini, antara lain Rescue Kantor SAR Pangkalpinang, Rescuer USS Belinyu, Lanal Babel, ABK KN SAR Karna, ABK KN SAR 201, Ditpolairud Polda Babel, ABK KN Belut Laut 406, ABK Catamaran 501, ABK Kapal Patroli Satpolair dan Polres Bangka Tengah.