11 Alasan Minum Segelas Air Lemon Setiap Pagi

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Air lemon, dengan sedikit madu, merupakan minuman pokok bagi banyak orang.

Hal ini karena air lemon telah lama dipuji sebagai ramuan sederhana, tetapi ampuh untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, terutama jika dikonsumsi di pagi hari.

Dikemas dengan vitamin C, antioksidan, dan rasa asam yang menyegarkan, minuman beraroma jeruk ini menawarkan banyak manfaat kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan hidrasi

Hidrasi yang tepat sangat penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan.

Air lemon menyediakan cara yang lezat untuk meningkatkan asupan air harian Anda.

Tetap terhidrasi membantu pencernaan, mendukung kesehatan kulit, dan membantu tubuh Anda berfungsi secara optimal.