menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » 11 Daerah ini Berstatus Siaga Bencana Hidrometeorologi

11 Daerah ini Berstatus Siaga Bencana Hidrometeorologi

11 Daerah ini Berstatus Siaga Bencana Hidrometeorologi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 11 kabupaten di Sumatera Selatan berstatus siaga bencana hidrometeorologi, ini menyusul meningkatnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir.

Adapun 11 Kabupaten yang berstatus siaga bencana yakni, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Banyuasin (Muba), serta Kota Prabumulih dan Banyuasin.

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman menyebut penetapan status siaga tersebut didasarkan pada kondisi geografis dan riwayat kejadian bencana di sejumlah daerah.

Baca Juga:

“Sebanyak 11 wilayah menjadi perhatian karena memiliki potensi banjir, longsor, dan angin kencang yang meningkat saat musim hujan,” sebut Sudirman, Kamis (6/11).

Menurut Sudirman, wilayah yang berada pada bantaran sungai besar lebih rentan terdampak banjir, sedangkan daerah dengan kontur berbukit memiliki risiko longsor terutama ketika intensitas hujan meningkat.

“Tiap musim hujan, wilayah-wilayah ini selalu mendapatkan atensi khusus karena catatan kejadian bencananya cukup tinggi,” ungkap Sudirman.

Baca Juga:

Kata Sudirman, BPBD Sumsel telah mengintensifkan program mitigasi, termasuk edukasi kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, simulasi evakuasi, serta pemantauan curah hujan berbasis aplikasi. 

Selain itu, koordinasi antarinstansi dilakukan untuk memastikan sistem peringatan dini dan infrastruktur pengendali banjir tetap berfungsi.

BPBD Sumatera Selatan menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di 11 Kabupaten di Sumsel.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI