11 Daerah ini Berstatus Siaga Bencana Hidrometeorologi

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 11 kabupaten di Sumatera Selatan berstatus siaga bencana hidrometeorologi, ini menyusul meningkatnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir.

Adapun 11 Kabupaten yang berstatus siaga bencana yakni, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Banyuasin (Muba), serta Kota Prabumulih dan Banyuasin.

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman menyebut penetapan status siaga tersebut didasarkan pada kondisi geografis dan riwayat kejadian bencana di sejumlah daerah.

“Sebanyak 11 wilayah menjadi perhatian karena memiliki potensi banjir, longsor, dan angin kencang yang meningkat saat musim hujan,” sebut Sudirman, Kamis (6/11).

Menurut Sudirman, wilayah yang berada pada bantaran sungai besar lebih rentan terdampak banjir, sedangkan daerah dengan kontur berbukit memiliki risiko longsor terutama ketika intensitas hujan meningkat.

“Tiap musim hujan, wilayah-wilayah ini selalu mendapatkan atensi khusus karena catatan kejadian bencananya cukup tinggi,” ungkap Sudirman.

Kata Sudirman, BPBD Sumsel telah mengintensifkan program mitigasi, termasuk edukasi kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, simulasi evakuasi, serta pemantauan curah hujan berbasis aplikasi.

Selain itu, koordinasi antarinstansi dilakukan untuk memastikan sistem peringatan dini dan infrastruktur pengendali banjir tetap berfungsi.