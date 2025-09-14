11 dari 16 Finalis Hong Kong Open 2025 Orang China
Minggu, 14 September 2025 – 07:56 WIB
jpnn.com - HONG KONG - China menguasai tempat di final Hong Kong Open 2025 Super 500.
Dari 16 finalis (tunggal/ganda), sebelas di antaranya ialah orang China.
Negeri Tirai Bambu itu sudah memastikan dua gelar karena mempertemukan duta-dutanya di final, yakni di nomor tunggal putri dan ganda campuran.
Di nomor tunggal putri: Wang Zhi Yi vs Han Yue.
Pada sektor ganda campuran: Guo Xin Wa/Chen Fang Hui vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.
India dan Jepang jadi 'penantang' China di ajang yang tak banyak diikuti pemain top dunia ini.
Lihat jadwal lengkap final Hong Kong Open 2025 Super 500. Mulai sekitar jam satu siang nanti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Han Yue Berpeluang Pertahankan Gelar Juara Hong Kong Open, Lawan Berat Menanti
- Live Streaming Semifinal Hong Kong Open 2025 Adnan/Indah Vs Guo/Chen
- Kehabisan Bensin di Hong Kong Open, Sabar/Reza Perlu Formula Baru
- Alwi Farhan Belum Konsisten, Takluk dari Chou Tien Chen
- 3 Wakil Indonesia Siap Tempur di Perempat Final Hong Kong Open 2025, Simak Jadwalnya!
- Hong Kong Open 2025: Misi Besar Alwi Farhan Setelah Memukul Jagoan China