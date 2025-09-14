menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » 11 dari 16 Finalis Hong Kong Open 2025 Orang China

11 dari 16 Finalis Hong Kong Open 2025 Orang China

11 dari 16 Finalis Hong Kong Open 2025 Orang China
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tunggal putri China Wang Zhi Yi, unggulan pertama di Hong Kong Open 2025. Foto: Peter Parks/AFP

jpnn.com - HONG KONG - China menguasai tempat di final Hong Kong Open 2025 Super 500.

Dari 16 finalis (tunggal/ganda), sebelas di antaranya ialah orang China.

Negeri Tirai Bambu itu sudah memastikan dua gelar karena mempertemukan duta-dutanya di final, yakni di nomor tunggal putri dan ganda campuran.

Baca Juga:

Di nomor tunggal putri: Wang Zhi Yi vs Han Yue.

Baca Juga:

Pada sektor ganda campuran: Guo Xin Wa/Chen Fang Hui vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

India dan Jepang jadi 'penantang' China di ajang yang tak banyak diikuti pemain top dunia ini.

Lihat jadwal lengkap final Hong Kong Open 2025 Super 500. Mulai sekitar jam satu siang nanti.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI