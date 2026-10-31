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11 Gol Lahir dari Super League Sore Ini, Persita Mengamuk

11 Gol Lahir dari Super League Sore Ini, Persita Mengamuk
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Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - KEDIRI – Persita Tangerang mempertahankan rekor tak terkalahkan hingga pekan ke-8 Super League.

Bertandang ke kandang Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Sabtu (31/10) sore WIB, Persita mengamuk, menang 5-1.

Gol dari tim penyandang julukan Pendekar Cisadane dicetak dua orang pemain, masing-masing brace dari Alexandre Ramalingom (menit ke-9, 45+3) dan hatrik Pablo Ganet (47, 76, 90+8).

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Sementara itu, gol tuan rumah dicetak Sergio Castel (79).

Hasil yang membuat Persita masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Super League musim ini.

Tim asuhan Carlos Pena itu menang empat kali, imbang tiga kali, dan masih punya tabungan laga tunda melawan Borneo FC.

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Pada waktu yang bersamaan dengan laga di Kediri, Bali United yang bertindak sebagai tim tamu menunjukkan keperkasaannya di Stadion Kanjuruhan.

Bali United menang 3-1.

Malam ini ada superbig match pekan ke-8 Super League, yakni Dewa United versus Persija Jakarta.

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