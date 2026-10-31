11 Gol Lahir dari Super League Sore Ini, Persita Mengamuk

jpnn.com - KEDIRI – Persita Tangerang mempertahankan rekor tak terkalahkan hingga pekan ke-8 Super League.

Bertandang ke kandang Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Sabtu (31/10) sore WIB, Persita mengamuk, menang 5-1.

Gol dari tim penyandang julukan Pendekar Cisadane dicetak dua orang pemain, masing-masing brace dari Alexandre Ramalingom (menit ke-9, 45+3) dan hatrik Pablo Ganet (47, 76, 90+8).

Sementara itu, gol tuan rumah dicetak Sergio Castel (79).

Hasil yang membuat Persita masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Super League musim ini.

Tim asuhan Carlos Pena itu menang empat kali, imbang tiga kali, dan masih punya tabungan laga tunda melawan Borneo FC.

Pada waktu yang bersamaan dengan laga di Kediri, Bali United yang bertindak sebagai tim tamu menunjukkan keperkasaannya di Stadion Kanjuruhan.

Bali United menang 3-1.