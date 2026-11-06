11 Kreator Terpilih Mewakili Indonesia di TikTok Awards Southeast Asia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Setelah melalui fase pemungutan suara publik yang melibatkan lebih dari 11 juta suara dari seluruh Indonesia, TikTok mengumumkan 11 kreator terbaik tanah air yang akan melaju ke panggung regional dalam ajang perdana TikTok Awards Southeast Asia 2026.

Para kreator terpilih akan diberangkatkan ke Bali sebagai Perwakilan Indonesia (Indonesian Representatives) untuk memperebutkan penghargaan tingkat regional pada malam puncak.

Kreator dari seluruh Asia Tenggara ini akan dinilai oleh panel juri yang terdiri dari para pakar industri berpengalaman di tingkat regional, termasuk Sekretariat ASEAN, WPP, dan TikTok.

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“Selamat kepada 11 kreator yang telah dipilih oleh masyarakat untuk mewakili Indonesia sebagai Country Representatives di TikTok Awards Southeast Asia 2026. Sebagai The Ones Who Spark It, mereka mencerminkan keragaman dan semangat komunitas lokal yang autentik, sekaligus menunjukkan bagaimana kreativitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghadirkan dampak sosial yang nyata," kata General Manager of Content Operations, Southeast Asia, TikTok Angga Anugrah Putra.

"Dengan lebih dari 460 juta anggota komunitas TikTok di Asia Tenggara, percikan kreativitas dari seorang kreator dapat melintasi batas negara dan mendekatkan berbagai budaya. Dengan mempertemukan kreator terbaik dari enam negara dan membawa karya mereka ke panggung regional, kami ingin membuka lebih banyak peluang bagi para kreator untuk terus mengembangkan komunitas yang beragam, membangun bisnis yang berkelanjutan, dan menginspirasi audiens yang lebih luas,” katanya.

Berikut para perwakilan Indonesia untuk TikTok Awards Southeast Asia 2026:

1. Creator of the Year: Erika Richardo (@erikarichardo)

2. Rising Creator of the Year: Andersen Sisters (@andersen.sisters)

3. Popular Video of the Year: Kiaravirr (@kiaravirr)

4. Beauty & Fashion Creator of the Year: Tasya Farasya (@tasyafarasya)

5. Entertainment Creator of the Year: Hansen Vendi Agus (@hansenvendiagus14)

6. Sports Creator of the Year: Rolan Sihombing (@rolansihombing_)

7. Food Creator of the Year: Serly Asnim (@onebitebigbite)

8. Education Creator of the Year: Andrea Novita (@andreanovitaa)

9. Lifestyle Creator of the Year: Shadira Firdausi (@shaturday)

10. Tokopedia & TikTok Shop Creator of the Year: Atta Halilintar (@attahalilintar)

11. TikTok LIVE Creator of the Year: Jasun Marju (@jasunmarju58)

Erika Richardo (@erikarichardo), perwakilan Indonesia untuk kategori Creator of the Year mengatakan sangat bersyukur atas kepercayaan ini. "Terima kasih kepada TikTok, keluarga,dan komunitas yang selalu mendukung perjalanan saya. Bagi saya, menjadi kreator bukan hanya tentang berkarya, tetapi juga bagaimana karya tersebut dapat membawa dampak positif. Sebagai perwakilan Indonesia, saya ingin membawa nama baik Indonesia ke panggung Asia Tenggara serta menunjukkan bahwa kreativitas lokal dapat menginspirasi dan memberikan dampak yang lebih luas," katanya. (rhs/jpnn)