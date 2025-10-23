menu
11 Makanan Ini Aman Dikonsumsi Saat Menurunkan Berat Badan

Kacang almond. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang ingin memiliki berat badan yang ideal dengan alasan utama agar tubuh semakin sehat.

Namun, menurunkan berat badan butuh perjuangan yang tidak mudah.

Anda harus melakukan diet ketat dan juga rutin olahraga untuk menghilangkan lemak tubuh.

Namun, bukan berarti menurunkan berat badan membuat Anda harus kelaparan.

Ada beberapa makanan yang bisa Anda konsumsi saat sedang diet.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kacang almond

Mulailah hari Anda dengan delapan hingga sepuluh kacang almond, baik direndam atau apa adanya.

Kehadiran lemak tak jenuh yang baik pada makanan ini untuk tubuh Anda akan membuat Anda tetap berenergi sepanjang hari.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang aman Anda konsumsi saat sedang menurunkan berat badan seperti kacang lentil.

