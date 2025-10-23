11 Makanan Ini Aman Dikonsumsi Saat Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang ingin memiliki berat badan yang ideal dengan alasan utama agar tubuh semakin sehat.

Namun, menurunkan berat badan butuh perjuangan yang tidak mudah.

Anda harus melakukan diet ketat dan juga rutin olahraga untuk menghilangkan lemak tubuh.

Namun, bukan berarti menurunkan berat badan membuat Anda harus kelaparan.

Ada beberapa makanan yang bisa Anda konsumsi saat sedang diet.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Baca Juga: 5 Makanan Pemicu Serangan Asam Lambung

1. Kacang almond

Mulailah hari Anda dengan delapan hingga sepuluh kacang almond, baik direndam atau apa adanya.

Kehadiran lemak tak jenuh yang baik pada makanan ini untuk tubuh Anda akan membuat Anda tetap berenergi sepanjang hari.