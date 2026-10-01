11 Makanan Penurun Berat Badan yang Wajib Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan berat badan.

Salah satunya dengan mengonsumsi makanan bergizi secara rutin.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kacang Almond

Mulailah hari Anda dengan mengonsumsi delapan hingga sepuluh kacang almond, baik direndam atau apa adanya.

Kehadiran lemak tak jenuh yang baik untuk tubuh Anda akan membuat Anda tetap berenergi sepanjang hari.

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Ditambah lagi kadar kolesterol Anda juga akan terkendali total.

2. Apel

Dalam hal menurunkan berat badan, apel adalah buah yang wajib Anda konsumsi.