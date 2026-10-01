menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 11 Makanan Penurun Berat Badan yang Wajib Anda Konsumsi

11 Makanan Penurun Berat Badan yang Wajib Anda Konsumsi

11 Makanan Penurun Berat Badan yang Wajib Anda Konsumsi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ubi jalar. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan berat badan.

Salah satunya dengan mengonsumsi makanan bergizi secara rutin.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kacang Almond

Mulailah hari Anda dengan mengonsumsi delapan hingga sepuluh kacang almond, baik direndam atau apa adanya.

Kehadiran lemak tak jenuh yang baik untuk tubuh Anda akan membuat Anda tetap berenergi sepanjang hari.

Baca Juga:

Ditambah lagi kadar kolesterol Anda juga akan terkendali total.

2. Apel

Dalam hal menurunkan berat badan, apel adalah buah yang wajib Anda konsumsi.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya adalah kacang lentil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI