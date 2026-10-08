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11 Makanan Tinggi Kandungan Kalium yang Wajib Anda Konsumsi

11 Makanan Tinggi Kandungan Kalium yang Wajib Anda Konsumsi
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Ilustrasi: Ikan salmon. Foto: foodlife

jpnn.com, JAKARTA - KALIUM adalah salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh kita.

Tahukah Anda apa yang terjadi pada tubuh Anda ketika kadar kalium rendah?

Tekanan darah Anda bisa terganggu, bisa memengaruhi tulang dan otot, ginjal Anda mungkin terganggu, begitu pula sistem saraf, dan banyak lagi.

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Studi European Heart Journal menemukan bahwa wanita dengan diet kaya kalium sebenarnya bisa mengurangi efek negatif konsumsi garam pada tekanan darah.

Ini adalah temuan yang menarik mengingat betapa banyaknya makanan olahan dalam diet kita saat ini.

Kalium membantu tubuh mengeluarkan lebih banyak natrium dalam urine.

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Kalium dalam makanan dikaitkan dengan peningkatan kesehatan terbesar pada wanita.

Hasilnya menunjukkan bahwa kalium membantu menjaga kesehatan jantung, tetapi wanita lebih banyak mendapat manfaat daripada pria.

Ada beberapa jenis makanan tinggi kandungan kalium yang wajib Anda konsumsi secara rutin dan salah satunya adalah tentu saja delima.

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