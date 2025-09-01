11 Makanan untuk Pencernaan yang Sehat
jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan pencernaan wajib Anda lakukan agar terhindar dari serangan berbagai penyakit.
Namun, mengonsumsi makanan yang tidak sehat bisa menimbulkan masalah pencernaan.
Akibatnya, Anda akan mengalami perut kembung, sakit perut, dan gangguan pencernaan, yang sangat mengganggu.
Gangguan kecil dalam sistem pencernaan ini cukup parah hingga bisa merusak hari Anda.
Berkat pola makan dan gaya hidup kita yang tidak sehat, masalah kesehatan ini sangat umum terjadi.
Namun, bagaimana jika Anda bisa mengatasi masalah ini dengan bantuan makanan?
Bayangkan, masalah kesehatan yang terutama muncul karena makanan ternyata bisa diobati dengan bantuan makanan.
Ada makanan tertentu yang bisa meningkatkan pencernaan dan mencegah masalah seperti kembung.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan Anda dan salah satunya ialah tentu saja zukini.
